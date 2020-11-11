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"الأنابيب" تتكبد خسائر فصلية بـ3.4 مليون ريال بعد تراجع المبيعات

الأنابيب السعودية
الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"
سوق السعودية

"الأنابيب" تتكبد خسائر فصلية بـ3.4 مليون ريال بعد تراجع المبيعات

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العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية للشركة العربية للأنابيب "أنابيب" صافي خسائر فصلية بـ 3.4 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 9.2 مليون ريال بالربع المقارن من عام 2019.

وأرجعت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب تحقيق خساره إلى انخفاض مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2020 بنسبة حوالي 23% مقارنة بنفس الفترة لعام 2019 لتصل إلى 162 مليون ريال مقابل 210.4 مليون ريال.

وعزت انخفاض المبيعات إلى استمرار أثار جائحة كورونا حيث واجهت الشركة صعوبه في تسليم الطلبات للعملاء في وقته، وتأثر أكبر مشاريع الشركة في مصنع الجبيل وذلك بسبب تأخر مقاولي الانشاء المعتمدين لدى أرامكو مما أثر على تأخير جداول سحب الانابيب الجاهزة من شركات التغليف، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التخزين الخاصة بمصنع الرياض مع شركة ارامكو حيث ان الاتفاقية تنص بأن يتم تصنيع الأنابيب و الإبقاء عليها في مخازن الشركة لحين طلبها ولمدة أقصاها عام.

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وعلى أساس ربع سنوي قلصت الشركة من خسارتها؛ حيث كانت تكبدت بالربع الثاني من العام الجاري نحو 18.8 مليون ريال لتنخفض خسارتها بنسبة 82%.

وعلى مستوى أرباح الشركة بقترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد منيت بخسارة قدرها 39 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 25.4 مليون ريال عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتحولت الشركة العربية للأنابيب- أنابيب لتحقيق خسائر نحو 18.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي أرباح 8.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019، وذلك بسبب جائحة كورونا.

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