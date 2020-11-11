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"العقارية" تتحول للخسارة بعد تكبدها 8 ملايين ريال بالربع الثالث

الشركة العقارية السعودية
الشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

"العقارية" تتحول للخسارة بعد تكبدها 8 ملايين ريال بالربع الثالث

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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كشفت النتائج المالية للشركة العقارية السعودية، اليوم الأربعاء تحول الشركة للخسائر بعد تكبدها صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بنحو 8 ملايين ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 9 ملايين ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب تحقيق صافي خسارة بالربع الثالث يعود إلى تكوين مخصصات انخفاض في قيمة موجودات مالية بقيمة 7.5 مليون، ومخصص انخفاض في الأعمال الرأسمالية بقيمة 6.7 مليون ريال و4 ملايين ريال مصنفة ضمن المصاريف الإدارية.

وعلى أساس ربعي ارتفعت خسائر الشركة نحو 70.2%، مقارنة بخسائر الربع السابق، التي بلغت 4.7 مليون ريال.

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وكشفت نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، تحقيق صافي خسائر بنحو 15.6 مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت 49 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2019.

وتكبدت "العقارية" صافي خسارة بلغ 4.7 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2020، مقارنة بصافي ربح 21.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

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