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القصيم القابضة تتحول للخسارة بـ 38 ألف ريال بالربع الثالث 

القصيم القابضة
مقر شركة القصيم القابضة
سوق السعودية

القصيم القابضة تتحول للخسارة بـ 38 ألف ريال بالربع الثالث 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة 38.8 ألف ريال خسائر، مقابل 4.7 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.

وتراجعت إيرادات الشركة 8.3% إلى 2.955 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.22 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر، ما زالت الشركة محققة أرباحا قيمتها 1.7 مليون ريال بنسبة تراجع 89% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن خسائرها بلغت 3.8 مليون ريال، ما يمثل 1.27% من إجمالي رأس المال.

ويعود سبب تحقيق خسارة خلال الربع الماضي إلى عدم وجود أرباح من بيع موجودات مالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل وكذلك إلى زيادة مخصص الزكاة وتسجيل انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفقا للشركة.

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