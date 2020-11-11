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"الكابلات" تسجل أرباحاً فصلية بـ 51.4 مليون ريال

الكابلات السعودية
الكابلات السعودية
سوق السعودية

"الكابلات" تسجل أرباحاً فصلية بـ 51.4 مليون ريال

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العربية.نت

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كشفت النتائج المالية لشركة الكابلات السعودية، اليوم الأربعاء تحول الشركة للربحية بالربع الثالث من عام 2020، بعد تسجيل الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 51.4 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 23.79 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح، إلى جانب انخفاض المصروفات.

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وتراجعت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 15.78 مليون ريال، تمثل 4.38% من رأس المال البالغ 360.61 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، تراجع صافي الخسائر نحو 88.7% إلى 8.37 مليون ريال مقابل 74.2 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2019

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