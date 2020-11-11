ارتفعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية "البحر الأحمر"، في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 60.6% لتصل إلى 44.8 مليون ريال، مقابل خسارة نحو 27.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وارتفعت خسائر الشركة في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 64.1% مقارنة بصافي خسارة قدره 27.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 185.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تعادل نسبة 30.9% من رأسمالها البالغ 600 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، سبب الارتفاع في صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات وإجمالي الربح.

وتراجعت إيرادات "البحر الأحمر" بنسبة 19.2% في الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل 114 مليون ريال، مقابل 141.1 مليون ريال إيرادات الربع المماثل من العام السابق.