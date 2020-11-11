أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر، محققة 9.7 مليون ريال خسائر مقابل 0.04 مليون ريال أرباح في الفترة المناظرة.

وخلال الستة أشهر، حققت الشركة خسائر بلغت 20.6 مليون ريال، مقابل 1.4 مليون ريال أرباح بالفترة المناظرة.

وعزت الشركة سبب الخسائر في الربع الثاني بشكل رئيسي إلى إنخفاض مجمل الربح بما يقارب 5.7 مليون ريال سعودي، حيث انخفض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة إستمرار أثر فيروس كورونا المستجد والانخفاض الكبير في حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع خلال الربع.

وعزت التراجع أيضا إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإنتاج بما يقارب 1.5 مليون ريال سعودي نتيجة الانخفاض الكبير فى الإنفاق الإعلاني من العملاء خلال الربع، وانخفاض مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 1.8 مليون ريال، حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود الشديدة على السفر للرحلات الدولية والانخفاض الهائل في عدد الركاب للرحلات الداخلية، إضافة إلى عدم وجود موسم العودة إلى المدارس خلال هذا العام.

وانخفض مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 1.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع كلفة الإيرادات، كما ارتفعت المصروفات عن الطرح الخاص بزيادة رأس المال بما يقارب 2.4 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث تم الموافقة والانتهاء من إجراءات الطرح وزيادة رأس المال خلال الربع الحالي، وفقا للشركة.