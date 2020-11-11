أعلنت شركة المشروعات السياحية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في الخسائر بنسبة 457%.

وبلغت خسائر الشركة خلال الربع الثالث 2020 نحو 1.5 مليون ريال، مقابل 273.23 ألف ريال خلال الفترة المناظرة.

ويأتي ذلك رغم نمو إيرادات الشركة بنسبة 57.9% إلى 6.4 مليون ريال، مقابل 4.05 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر، سجلت الشركة خسائر بـ 6.2 مليون ريال مقابل 1.2 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن خسائرها المتراكمة بلغت 32.79 مليون ريال ما يمثل 32% من رأسمال الشركة.

يعود الارتفاع في صافي خسائر الربع الثالث إلى ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية نتيجة مصروفات استشارات مالية وقانونية (غير متكررة) بالإضافة إلى تكوين مخصصات للأرصدة المدينة والزكاة، وفقا للشركة.