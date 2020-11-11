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خسائر صدارة للكيميائيات تتراجع 65.5% بالربع الثالث لـ514 مليون ريال

صدارة
صدارة
سوق السعودية

خسائر صدارة للكيميائيات تتراجع 65.5% بالربع الثالث لـ514 مليون ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 تراجعت خسائرها 17.6% إلى 3.19 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية لشركتها الأم صدارة للكيميائيات، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتراجعت خسائر صدارة للخدمات الأساسية بنسبة 65.46% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 513.7 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.49 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.

وانخفضت خسائر الشركة بنسبة 63.45% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 1.41 مليار ريال في الربع السابق من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت خسائر صدارة للكيميائيات بنسبة 17.6% لتسجل نحو 3.19 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.88 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الانخفاض في صافي الخسارة بالربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى الارتفاع في الكميات المباعة مع الارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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