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"دور للضيافة" تتحول للخسائر في الربع الثالث بـ8.41 مليون ريال

دور الضيافة
دور الضيافة
سوق السعودية

"دور للضيافة" تتحول للخسائر في الربع الثالث بـ8.41 مليون ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 تكبدت خسائر بلغت 7.47 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة دور للضيافة- "دور" لخسارة نحو 8.41 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح بلغ 15.19 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وتراجعت خسائر "دور" بنسبة 15.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر نحو 9.93 مليون ريال في الربع السابق من العام 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت شركة "دور" لخسائر نحو 7.47 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 28.54 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت "دور" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن انخفض صافي الربح للربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات فنادق الشركة بمكة المكرمة بسبب توقف موسم العمرة والحج، وانخفاض الطلب على الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد، نظراً للإجراءات الاحترازية الوقائية المتَّخَذَة للحد من انتشار فيروس كورونا وتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها.

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