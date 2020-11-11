  • مباشر
اللغة

ريدان تسجل 38 مليون ريال خسائر بالربع الثالث

مطابخ ومطاعم ريدان
مقر شركة ريدان
سوق السعودية

ريدان تسجل 38 مليون ريال خسائر بالربع الثالث

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري محققة خسائر قيمتها 38.33 مليون ريال، مقابل 1.9 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وجاء ذلك، بعد تراجع إيرادات الشركة بنسبة 52% إلى 29.4 مليون ريال.

شركات سوق السعودية "العقارية" تتحول للخسارة بعد تكبدها 8 ملايين ريال بالربع الثالث

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات والايرادات الأخرى نتيجة جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية . وتسجيل خسائر بيع أصول (عقارات) وخسائر هبوط في قيمة أصول (عقارات) وحصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت خسائر الشركة 53.83 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بـ 43% إلى 101.5 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب
سعدان صوّروه يسعف أنثى سقطت أرضا بإنعاش قلبي- رئوي سعدان صوّروه يسعف أنثى سقطت أرضا بإنعاش قلبي- رئوي

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
بومبيو يعد بـ بومبيو يعد بـ"انتقال سلس" إلى ولاية "ثانية" لترمب
ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد