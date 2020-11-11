أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري محققة خسائر قيمتها 38.33 مليون ريال، مقابل 1.9 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وجاء ذلك، بعد تراجع إيرادات الشركة بنسبة 52% إلى 29.4 مليون ريال.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات والايرادات الأخرى نتيجة جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية . وتسجيل خسائر بيع أصول (عقارات) وخسائر هبوط في قيمة أصول (عقارات) وحصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت خسائر الشركة 53.83 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بـ 43% إلى 101.5 مليون ريال.