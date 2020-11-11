أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، مسجلة خسائر قدرها 1.26 مليون ريال، مقابل 1.98 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إيراداتها تراجعت 48% لتصل إلى 11.3 مليون ريال، مقابل 21.8 مليون ريال خلال الفترة المناظرة.

وعزت الشركة سبب صافي الخسارة خلال الربع الماضي إلى انخفاض قيمة الاستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة والموجودات المالية، وارتفاع مصروف الزكاة. على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى.

وخلال التسعة أشهر، بغلت خسائر الشركة 7.6 مليون ريال، مقابل 9.9 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن خسائرها المتراكمة بلغت 30.59 مليون ريال، ما يمثل 47.21% من إجمالي رأس المال.