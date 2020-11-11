أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، اليوم الأربعاء، عن قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى نحو 38 مليون ريال، مقارنة بـ 2.18 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى 5 أسباب، شملت استلام توزيعات أرباح من استثمارات، وزيادة حصة الشركة في نتائج أعمال شركات زميلة، إلى جانب تحقيق أرباح من بيع أسهم شركة زميلة.

وأشارت إلى أن أسباب ارتفاع صافي الربح تشمل كذلك انخفاض إجمالي المصاريف البيعية والإدارية، وعدم تحقيق خسائر من العمليات غير المستمرة.

إلى ذلك، أقر مجلس إدارة "فتيحي" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي.

وقالت الشركة، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي التوزيعات تبلغ 11 مليون ريال، سيتم توزيعها على 55 مليون سهم، بواقع 20 هللة للسهم، تمثل 2% من قيمته الاسمية.

وأضافت الشركة، أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق الموافق الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت، بأنه سيتم صرف التوزيعات يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020م.