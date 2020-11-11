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"نادك" تتكبد خسائر بـ 45 مليون ريال في الربع الثالث

نادك
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
سوق السعودية

"نادك" تتكبد خسائر بـ 45 مليون ريال في الربع الثالث

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اليوم الأربعاء عن تحولها للخسائر بالربع الثالث من عام 2020، بعد تكبدها صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بـ 44.89 مليون ريال، مقابل أرباح صافية قيمتها 49.32 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب تحقيق صافي خسارة بالربع الثالث يعود إلى خسائر هبوط قيمة الممتلكات والآلات والمعدات، الناتجة عن تقييم قيمة الاستخدام (VIU) للأصول المتعلقة بمشروع السودان.

وأشارت إلى أن الخسائر تعود كذلك إلى الزيادة في تكلفة المواد بسبب إلغاء الدعم الحكومي على علف الحيوانات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف الإدارية والعمومية.

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كما لفتت إلى أن الخسائر جاءت على الرغم من ارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكلفة التمويل الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القروض والتسهيلات البنكية.

وقفزت أرباح "نادك" بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 104.92 مليون ريال مقابل 52.71 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 99%.

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