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193 مليون ريال خسائر المملكة القابضة في الربع الثالث

المملكة القابضة
المملكة القابضة
سوق السعودية

193 مليون ريال خسائر المملكة القابضة في الربع الثالث

في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تكبدت خسارة قدرها 1.37 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة المملكة القابضة، لتسجيل خسارة قدرها 192.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بتحقيق صافي ربح قدره 86.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وتقلصت خسائر الشركة بنسبة 82.9% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر بلغت 1.13 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

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وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت شركة المملكة القابضة لخسارة قدرها 1.37 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 401.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت المملكة القابضة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب الخسارة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وكذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى انخفاض مكاسب أخرى وعكس انخفاض القيمة في أصول مالية.

وأشارت الشركة أيضا إلى التأثر بارتفاع مصروف الزكاة وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية على الرغم من انخفاض خسائر استثمارات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك ارتفاع دخل التوزيعات وأيضا انخفاض الأعباء المالية وانخفاض ومصروف ضريبة الدخل.

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