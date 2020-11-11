أعلنت "شعاع كابيتال" عن نتائجها المالية للربع الثالث 2020، حيث بلغ صافي أرباحها 59 مليون درهم للربع الثالث.

مما يرفع صافي الأرباح المسجلة للفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث إلى 64 مليون درهم.

كما شهدت المجموعة استمرار تحقيق الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك، والتي بلغت 114 مليون درهم للربع الثالث 2020.

وحافظت وحدة إدارة الأصول في "شعاع" على قاعدتها الاستثمارية ومسارها الإيجابي، مع ارتفاع قيمة الأصول المدارة إلى 13.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 13 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020، مدفوعة بصافي الأموال الجديدةK وأداء السوق ومكاسب صرف العملات الأجنبية.

ومع مواصلة إحراز التقدم على صعيد أنظمة ما بعد الاندماج والتكامل التنظيمي، حققت "شعاع" 55% من المعدل السنوي المستهدف تحقيقه مع نهاية العام 2021، والذي تم رفعه. فقد حققت "شعاع" 30 مليون درهم من أصل المعدل المستهدف والذي تم رفعه إلى 55 مليون درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة تقليص حجم أصولها غير الاستراتيجية، حيث نجحت في تقليص وحدة الأصول غير الأساسية بنسبة 39% منذ يوليو 2019 وحتى تاريخه، مع مواصلة سعيها لإغلاق الوحدة بحلول نهاية عام 2021.