أعلنت " أدنوك للإمداد والخدمات " ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك اليوم الخميس استحواذها على ناقلة عملاقة من نوع التراماكس مخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة.

يأتي هذا الإعلان بعد استحواذ الشركة في وقت سابق من هذا العام على ناقلتين أخريين من النوع نفسه.

وتبلغ الحمولة الطنية الساكنة للناقلة العملاقة الجديدة المسماة "الكرامة" حوالي 64,000 طن متري و من المقرر أن يتم استخدام هذه الناقلة التي تم بناؤها في عام 2019 في نقل الكبريت من ميناء الرويس في إمارة أبوظبي إلى العملاء حول العالم.

وستنضم "الكرامة" إلى أسطول أدنوك للإمداد والخدمات في فئة الناقلات العملاقة المخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة إلى جانب كل من "الظفرة" و "الوثبة"، واللتين تم بناؤهما في اليابان في العام 2019.

وستلعب هذه الناقلات العملاقة دوراً رئيسياً في نقل منتجات أدنوك إلى العملاء حول العالم، وعلى وجه الخصوص الكبريت لتنفيذ اتفاقية توريد طويلة الأجل موقعة بين أدنوك و "أو سي بي"، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الكبريت في العالم.

و تتميز ناقلات "الترامكس" العملاقة المخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة بمحركات فعالة من حيث استهلاك الوقود و تكنولوجيا ذكية لإدارة السرعة تسمح لمحرك الناقلة بالعمل على البخار عند السرعات المنخفضة جدًا وبالتالي استهلاك وقود أقل وخفض الانبعاثات الضارة.

وضمت أدنوك للإمداد والخدمات إلى أسطولها مؤخراً السفينة البخارية "غنتوت" وهي ناقلة بضائع سائبة أصغر حجماً تبلغ حمولتها 23 ألف طن متري.. ستستخدم في نقل فحم الكوك المكلس من محطة الرويس التابعة لشركة أدنوك إلى ميناء جبل علي وميناء خليفة لتنفيذ اتفاقية طويلة الأجل تم توقيعها في العام 2019 بين أدنوك والإمارات العالمية للألمنيوم لتوريد فحم الكوك المكلس.

و بإضافة هذه السفن الأربع، تزداد الحمولة الطنية لأسطول الشحن لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بواقع 214,00 طن متري.