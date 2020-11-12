أعلنت الدار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارات من حيث القيمة السوقية، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 8% إلى 416 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن نمو الأرباح يرجع إلى المبيعات القياسية للعقارات السكنية التي سجلتها الشركة في سوقها الرئيسية أبوظبي خلال الربع الثالث من العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات الدار بنسبة 30% على أساس سنوي لتبلغ 2.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2020.

وحققت الدار زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في مبيعات المشاريع التطويرية لتبلغ 1.2 مليار درهم خلال الربع الثالث.

وخصصت الدار 60 مليون درهم لدعم مشتري ومستأجري الوحدات السكنية عبر توفير منتجات تمويلية منافسة في السوق، وعروض التأجير المنتهي بالتملك، وخطط دفع الإيجارات الشهرية، وخيارات التسديد المريح للإيجارات.