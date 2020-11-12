كشفت الشركة المصرية للاتصالات "We"، ارتفاع الإيرادات المجمعة بنسبة 18% لتسجل نحو 22.3 مليار جنيه وذلك خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وأشارت نتائج أعمال الشركة، إلى أن ارتفاع الإيرادات جاء مدعوما بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في ضوء الارتفاع القوي في إيرادات خدمات البيانات.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% و16% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.1 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 55% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 7.5 مليار جنيه محققا هامش ربح قويا قدره 34%. وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر بعام 2019 والبالغة 1.3 مليار جنيه، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما حقق الربح التشغيلي نسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتي محت أثر الارتفاع في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والبالغ 35% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وفق نتائج الأعمال، فقد بلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 3.5 مليار جنيه محققا ارتفاعا بسيطا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نظرا لوجود عدة عوامل غير متكررة في عام 2019.

وبتحييد تلك الآثار والمتضمنة برنامج المعاش المبكر وفروق العملة وصفقة بيع فودافون إحدى شركاتها التابعة VIS وأثر الاضمحلال الخاص بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020 يحقق صافي الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي الربح في الربع الثالث من العام 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 14% عن العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن النفقات الرأسمالية بلغت نحو 6 مليارات جنيه بنسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحققة.

كما سجل صافي الدين نحو 16.9 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.7 مرة مقارنة بنحو 2.1 مرة بنهاية عام 2019 (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر)، بينما استمر سعر الفائدة الفعلي في الانخفاض إلى 6.3٪.

كما حقق صافي التدفق النقدي التشغيلي رقما قياسيا بالنسبة للشركة حيث بلغ 5.7 مليار جنيه بالتوازي مع النمو المستمر في الإيرادات.