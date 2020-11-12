أعلنت مجموعة الحجيلان و"داو" (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز DOW) عن اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لتصميم وبناء وتشغيل مصنع لإنتاج حمض البولي اكريليك (PAA) ومستحلب البوليمرات في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستمتلك مجموعة الحجيلان 75% من المشروع المشترك، في حين ستعود ملكية الحصّة المتبقية البالغة 25% لشركة "داو".

وستُمكّن هذه الشراكة كُلاً من مجموعة الحجيلان و"داو" من تلبية طلب العملاء المتزايد على تطبيقات التغليف ومعالجة المياه في المملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الوصول لأسواق جديدة.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة، التي ستتولى مجموعة الحجيلان بناءها وتشغيلها في مجمّع "بلاس كيم"، 40 ألف طن متري سنوياً. وستوظف المنشأة أحدث تقنيات التصنيع الخاصة بشركة "داو"، التي ستكون مسؤولة عن تسويق الإنتاج.

ومن المنتظر أن تبدأ عمليات بناء المنشأة في عام 2021، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2023.