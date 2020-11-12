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تعليق تداول سهم "جبل عمر" لجلسة واحدة

جبل عمر جديد
شركة جبل عمر للتطوير
سوق السعودية

تعليق تداول سهم "جبل عمر" لجلسة واحدة

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العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تعليق تداول سهم شركة جبل عمر للتطوير في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الخميس.

ويستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد المقبل تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 25/04/1442 الموافق 10/12/2020 م.

وتكبدت شركة جبل عمر للتطوير خسائر فصلية في الربع الثاني من 2020، بلغت قيمتها 465 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي 29.7 مليون ريال.

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ومقارنة مع خسائر الربع السابق والبالغة 217 مليون ريال، ارتفعت خسائر جبل عمر بنسبة 114%.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت قيمتها 682 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 31 مليون ريال.

وقالت الشركة إن خسائر الربع الثاني من العام مقابل الربع المماثل من العام السابق تعود إلى انخفاض كبير في الإيرادات بسبب توقف تشغيل الفنادق والمراكز التجارية (مارس 2020 إلى يونيو 2020) بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

كما انخفضت الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات، وزادت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

وشهدت الأعباء المالية زيادة بسبب انخفاض رسملة تكاليف الاقتراض، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى تعليق نشاط التطوير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج السلبية في الربع الثاني قابلها جزئيا انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والبيع والتسويق.

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