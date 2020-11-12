أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن تقديمها ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وكان أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة 116.5 مليون ريال، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وأعلنت شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"، في وقت سابق، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 38.75 مليون ريال، مقابل 3 ملايين ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.

وجاء ذلك، بعد تراجع إيرادات الشركة بـ 24.9% إلى 48.52 مليون ريال، مقابل 64.65 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة المعلنة بالسوق المالية السعودية تداول.

تعود أسباب تحقيق خسائر بشكل رئيسي إلى عدم تمكن الشركة من استغلال الطاقة الإنتاجية بالمستويات التي كان مخططاً لها بسبب التأثيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وتحمل الأعباء التشغيلية الثابتة.

وأيضا، يعود ذلك إلى تراجع مستويات الطلب الذي أثر سلباً على تعظيم الايرادات بالرغم من أن الشركة قد ركزت جهودها لخلق قيمة وهامش ربحية من خلال بيع المنتجات عالية الربحية لتعويض انخفاض الكميات المبيعة، والذي أثر بدوره على أعمار وحركة المخزون من بضاعة نصف مصنعة وتامة الصنع مما ألزم الشركة بضرورة تكوين مخصصات إضافية لها مقابل التحوط من انخفاض قيمة الموجودات المتداولة والتي أثرت سلباً على حجم الخسائر التشغيلية .

وأشارت الشركة، في بيان منفصل، إلى أن خسائرها المتراكمة بلغت 65.4% من رأس المال.