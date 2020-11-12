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مشروع البحر الأحمر السعودي يخطط لافتتاح 16 فندقا بحلول 2023 

تصور أولي لإحدى جزر مشروع البحر الأحمر بعد الانتهاء من التطوير
تصور أولي لإحدى جزر مشروع البحر الأحمر بعد الانتهاء من التطوير
سياحة السعودية

مشروع البحر الأحمر السعودي يخطط لافتتاح 16 فندقا بحلول 2023 

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دبي/الرياض - رويترز

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قال جون باجانو الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي السعودي الرائد، شركة البحر الأحمر للتطوير، إن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقا بحلول نهاية 2023، ما يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى، إذ أنه يتوقع انتعاشا سريعا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.

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وينطوي المشروع المملوك لصندوق الثروة السيادي السعودي والمدعوم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية، حيث يمكن للسياح الغوص وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

وقال باجانو إنه خلال المرحلة الأولى، يهدف المشروع لجذب 300 ألف سائح سنويا، متوقعا ارتفاع الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية تأمل في استكمال قروض مصرفية بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) لأجل 15 عاما بحلول نهاية 2020

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