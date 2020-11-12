ارتفع صافي الأرباح المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، المدرجة بالبورصة المصرية، بنسبة 20% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.569 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.312 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام 2019.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 34% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 10.4 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت "طلعت مصطفى" في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن الارتفاع يرجع بصورة أساسية إلى قيمة الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه الناتجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في الرحاب ومدينتي.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة للشركة ارتفاع صافي أرباح "طلعت مصطفى" بنسبة 40% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 100 مليون جنيه، مقارنة بنحو 71 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت المجموعة إنها حققت مبيعات عقارية بنحو 12.1 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، رغم تداعيات جائحة كورونا.