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‏GFH تقرر إلغاء إدراج أسهمها في الكويت.. والأرباح تهبط لـ8 ملايين دولار

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مجموعة جي إف إتش المالية
شركات

‏GFH تقرر إلغاء إدراج أسهمها في الكويت.. والأرباح تهبط لـ8 ملايين دولار

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العربية.نت

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سجلت مجموعة جي إف إتش المالية ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 8.11 مليون دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بما مقداره 19.84 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض بنسبة 59.1%.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تفشي وباء "كوفيد19"، الذي أثر على كافة خطوط أعمال المجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم ما مقداره 0.24 سنت، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد 9.92 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 42.4%.

وبلغت قيمة إجمالي الدخل المحقق 214.10 مليون دولار، وبالرغم من انخفاض الدخل بنسبة 12.6%، فقد ساهمت جميع خطوط الأعمال في تحقيق الدخل، بالرغم من أوضاع السوق الصعبة التي سادت خلال عام 2020. بلغت قيمة إجمالي الدخل المحقق خلال الربع الثالث 67.58 مليون دولار بانخفاض بنسبة 21.3%.

إلى ذلك، اعتمد مجلس إدارة الشركة قرار إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وتحويل الأسهم إلى بورصة البحرين.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "بالنسبة للتسعة أشهر الأولى لم نتأثر كثيراً بالنظر إلى طبيعة نموذج أعمال المجموعة المتسم بالتنوع والقدرة على المقاومة خلال فترات التراجع. وبينما تأثر الربح الصافي خلال الفترة جراء تفشي وباء "كوفيد19"، فإن قدرة المجموعة على تحقيق دخل جيد ونتائج طيبة يعد مؤشراً مهماً على قوة استراتيجيتنا وما نحققه من تقدم دائم عبر كل خط من خطوط أعمالنا".

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