أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إرجاء مهمة مأهولة لمركبة "كرو دراغون" من صنع "سبايس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية كانت مقررة السبت، إلى اليوم التالي بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس "ناسا" جيم برايندستاين "بسبب الرياح القوية، قررت ناسا وسبايس إكس إطلاق مهمة كرو 1 التي تنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية يوم غد الأحد".

وتشكل رحلة الأحد بداية مهمات روتينية لشركة "سبايس إكس" بعد تجربة ناجحة في نهاية الربيع، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

ويتألّف طاقم المهمة من الأميركيين مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوشي.

ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة.

وتصبح مركبات "دراغون" بفضل هذه الرحلة وسيلة النقل المفضّلة لـ"ناسا" بانتظار إنجاز مركبة "ستارلاينر" من صنع "بوينغ" التي واجهت مشكلات كبيرة خلال التجارب والتي لا يتوقّع أن تكون جاهزة قبل العام المقبل.

ويتعزّز مع هذه المهمة دور "سبايس اكس" كأحد أهم مزودي الخدمات لوكالة الفضاء الأميركية.

وتشغّل "سبايس اكس" منذ العام 2012 رحلات لتزويد المحطة الفضائية الإمدادات مع نسخة من "دراغون" مخصصة لنقل المؤن والأجهزة.