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"العربية للطيران": حكومة الإمارات اجتمعت مع الناقلات الوطنية بخصوص الدعم

العربية للطيران أبوظبي مناسبة
شركة العربية للطيران (أرشيفية)
طيران

"العربية للطيران": حكومة الإمارات اجتمعت مع الناقلات الوطنية بخصوص الدعم

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العربية.نت

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قالت شركة العربية للطيران، وهي شركة طيران اقتصادي في الشارقة، إن حكومة الإمارات اجتمعت مع الشركات الوطنية، وطلبت تقاريرها لدراستها والبت في كيفية الدعم الذي ستقدمه، حيث كانت "العربية للطيران" من ضمن الناقلات المدعوة.

وأشارت الشركة إلى أنها أجابت عن سؤال حول إذا ما كانت دولة الإمارات ستنتهج دعم الناقلات الجوية كدول أخرى، حيث رحبت الشركة في إجابتها عن السؤال خلال مؤتمر بأي دعم مقدم من قبل الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي سببتها كورونا.

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وكانت رويترز قد نقلت عن الرئيس التنفيذي لـ"العربية للطيران" أن الشركة تجري محادثات مع الحكومة بشأن دعم مالي لمساعدتها في اجتياز أزمة فيروس كورونا.

وبسؤاله عما إذا كانت شركة الطيران منخفض التكلفة تحتاج تمويلا مؤقتا من الحكومة، قال الرئيس التنفيذي عادل علي في قمة كابا للطيران المنعقدة عن بعد: "قدمنا طلبا. إذا جاء، سنكون في غاية السعادة. سيساعدنا في سداد أسرع لبعض القائم علينا. إذا لم يأت، أعتقد أنه يمكننا الاستمرار، آمل لبعض الوقت في المستقبل".

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