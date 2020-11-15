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أميركا تمنح "بايت دانس" 15 يوما لبيع "تيك توك"

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صورة تعبيرية عن المشاكل التي يواجهها تطبيق تيك توك في أميركا
أميركا و الصين

أميركا تمنح "بايت دانس" 15 يوما لبيع "تيك توك"

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دبي - العربية.نت

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مددت الإدارة الأميركية المهلة التي منحتها لشركة بايت دانس الصينية، لتنفيذ عملية البيع القسري لتطبيق تيك توك، قبل فرض حظر محتمل على تطبيق التواصل الاجتماعي.

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وقالت وزارة الخزانة إن التمديد يهدف إلى منح الوقت الكافي لحل النزاع مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد قرارات إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، بالبيع القسري وحظر التطبيق في الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات بأن ملكية شركة صينية للتطبيق تمثل تهديدا للأمن القومي.

وسعت الشركة تحت ضغوط إدارة ترمب إلى التوصل إلى اتفاق مع ولمارت، وأوراكل كورب لنقل ملكية تيك توك إلى شركة جديدة.

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