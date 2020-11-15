تراجعت الخسائر الفصلية لشركة الخليج للملاحة بنسبة 40% لتصل إلى 11 مليون درهم.

وعزت الشركة هذه النتائج إلى تراجع التكاليف التشغيلية بنسبة 30% لتصل إلى 33 مليون درهم.

وبنهاية الربع الثالث، وصلت قيمة الخسائر المتراكمة للشركة إلى 507 ملايين درهم، ما تمثل 50% من رأسمالها.

وكانت شركة الخليج للملاحة قد أعلنت فقدانها إحدى سفنها وهي GULF LIVESTOCK 1 أوائل شهر سبتمبر الماضي، وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين وعلى متنها ماشية.

وكان خفر السواحل الياباني قد نجح بإنقاذ أحد العاملين على السفينة التي كانت تحمل على متنها 43 بحارا ونحو 6 آلاف رأس من الماشية.

من جهة أخرى، ذكرت الشركة أنها شكلت مجلس إدارة جديدا بعد الاستقالات الجماعية التي تقدم بها أعضاء الإدارة السابقة.

وتم تعيين الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وتم تعيين عبد الله العطاطرة نائبا للرئيس، إضافة إلى ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الإدارة.