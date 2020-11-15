قال الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ثالث أكبر مطور عقاري ببورصة مصر، إن من الصعب تحقيق مستهدف تعاقدات 2020 البالغ 8.4 مليار جنيه (540 مليون دولار) بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في إلغاءات.

وقال ماجد شريف في مؤتمر صحافي "لكننا عدنا حاليا للمعدل الطبيعي للإلغاءات واسترجعنا المتحصلات المتأخرة. أي تباطؤ أو ركود عقاري يكون وقتيا فقط لأن السوق والقطاع قوي جدا".

وأضاف أن استثمارات مشروع "سوديك إيست" تبلغ نحو 17 مليار جنيه دون قيمة الأرض، والمبيعات المتوقعة 44 مليار جنيه.

وقعت سوديك في 2016 اتفاقا للدخول في المشروع السكني التجاري الذي يقام على مساحة 655 فدانا على مشارف القاهرة بالشراكة مع مصر الجديدة للإسكان والتعمير. تحصل سوديك على 70 بالمئة من إيرادات المشروع مقابل 30 بالمئة لمصر الجديدة للإسكان.

وأوضح شريف أن سوديك أسندت عمليات مقاولات بنحو 1.2 مليار جنيه منذ بدء العمل في المشروع العام الماضي، وأنها ستضخ نحو مليار جنيه لأعمال المقاولات في 2021.

وقال إن الشركة تستهدف تسليم 1100 وحدة هذا العام.

وقفز صافي ربح سوديك 179 بالمئة في الربع الثالث من العام إلى 468.2 مليون جنيه بعد الضرائب وحقوق الأقلية، وارتفعت إيرادات الشركة 49.5 بالمئة إلى 2.1 مليار جنيه.

تأسست سوديك في 1996 وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وتستهدف مشاريعها الشرائح ذات الدخل فوق المتوسط.