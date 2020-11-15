تمكنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من تحقيق إيرادات مجمعة بلغت نحو 5.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

ووفق نتائج أعمال الشركة، فقد حققت صافي ربح قدره 867 مليون جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية 744 مليون جنيه، مقابل نحو 958 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض قدره 22%.

وقد بلغت إيرادات شركة بايونيرز خلال الربع الثالث من العام نحو 1.6 مليار جنيه مقابل نحو 1.8 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2019، قادها القطاع العقاري حيث ساهم بنحو 46% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2020.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى نحو 18.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل نحو 16 مليار جنيه في نهاية عام 2019.

واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات 30% مقابل 26% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية 17% مقابل 14% خلال نفس الفترة من عام 2019، وتم تحقيق عائد يبلغ 0.77 جنيه للسهم في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وفي بيان، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، وليد زكي، إن الشركة تمكنت من الحفاظ على معدلات ربحية تنافسية مقارنة بالقطاعات الاستثمارية المماثلة العاملة بالسوق المصرى، حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات خلال هذه الفترة 30% مقارنة بنحو 26% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

كما حققت الشركة نحو 744 مليون جنيه صافي أرباح بعد خصم حقوق الأقلية في 30 سبتمبر الماضي، مع تسجيل هامش صافي أرباح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 14% مقابل نحو 11% خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2019.

يأتي ذلك في ظل المرحلة الصعبة التي نشهدها على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي والناتجة عن المتغيرات الاقتصادية التي تصاحب أزمة انتشار فيروس كورونا وآثارها على اقتصاديات الدول وحالة التباطؤ الاقتصادي التي تغلف أغلب الأنشطة الاقتصادية.