قال مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن مسؤولي الهجرة بالهند منعوا ب.ر. شيتي مؤسس إن.إم.سي هيلث من المغادرة من مطار بنجالور في طريقه إلى الإمارات في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

كان شيتي قد أعلن في بيان يوم السبت أنه ينوي العودة إلى الإمارات ونفى تقارير عن هروبه بعد انهيار مجموعته المشغلة للمستشفيات تحت وطأة ديون ضخمة كانت طي الكتمان.

وقال المصدر إنه سُمح لزوجة شيتي بالتوجه على متن الطائرة إلى أبوظبي.

وتابع "أُبلغ بأن ثمة تنبيهاً ما بمنعه من السفر في الوقت الحالي"، مضيفاً أنه لم يُحتجز.

لم يتسن الاتصال بشيتي على هاتفه المحمول. وامتنع المتحدث باسمه عن التعليق، مكتفياً بالبيان الذي أصدره شيتي السبت. ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الهجرة في بنجالور للتعقيب.

أُخضعت إن.إم.سي هيلث للوصاية الإدارية في أبريل/نيسان بعد مشاكل استمرت شهورا بسبب أوضاعها المالية واكتشاف ديون تبلغ 6.6 مليار دولار، بما يفوق التقديرات السابقة بكثير.

يواجه شيتي كذلك دعوى قضائية في الهند أقامها بنك بارودا لتراجعه عن اتفاق يقول إنه أُبرم أثناء اجتماع في مارس آذار يقضي بحصول البنك على 16 عقارا كضمان لديون إلى جانب ضمانات إضافية.

وقال شيتي في بيان اعتراض تقدم به إلى محكمة هندية واطلعت عليه رويترز إن الاتفاق "وثيقة احتيال".