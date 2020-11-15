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"دبي الإسلامي" يصدر صكوكا بمليار دولار بأجل 5.5 سنة

بنك دبي الإسلامي - أسواق
بنك دبي الإسلامي
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"دبي الإسلامي" يصدر صكوكا بمليار دولار بأجل 5.5 سنة

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العربية.نت

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أعلن بنك دبي الإسلامي نجاحه في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار أميركي بأجل مدته 5.5 سنة ومعدل ربح يصل إلى 4.625% سنوياً.

وتحمل هذه الصفقة أقل عائد يحققه أي بنك على الإطلاق على مستوى العالم على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، وهي تمثل الصكوك الوحيدة من نوعها التي يتم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020.

وعلى الرغم من حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي عمت الأسواق هذا العام خلال ذروة تفشي وباء كوفيد-19، إلا أن نجاح بنك دبي الإسلامي في إنجاز هذه الصفقة التاريخية هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك، والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها لدى المستثمرين العالميين والإقليميين على حد سواء، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

الأمر الذي يؤكد على الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في بنك دبي الإسلامي وفي إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وتم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين، حيث اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبرى المؤسسات الاستثمارية.

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