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البحر الأحمر العالمية تنتهي من دراسة لإعادة الهيكلة

البحر الأحمر العالمية
شعار شركة البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

البحر الأحمر العالمية تنتهي من دراسة لإعادة الهيكلة

الدراسة تضمنت مقترحات نقل الخدمات المشتركة من دبي والفروع وتوحيدها بالمركز الرئيسي بالسعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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انتهت شركة البحر الأحمر العالمية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، من دراسة لإعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، إنها انتهت من خطة العمل للفترة من العام 2021 وحتى العام 2025، الهادف إلى تحقيق التطلعات المرجوة للعودة لوضع الربحية وتعويض الآثار التي نتجت عن جائحة كورونا المتمثلة في إعادة جدولة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة أو تأجيلها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن نتائج الدراسة خلصت إلى إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء من خلال عدد من المقترحات أهمها إغلاق الفروع والشركات التابعة ذات الأداء الأقل أو تقليص حصة الشركة فيها.

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وخلصت إلى تعزيز قدرات الشركة الحالية في المملكة العربية السعودية للمحافظة على مركزها الريادي في مجال تصنيع وتوريد الوحدات والمباني مسبقة الصنع وفي مجال تقديم خدمات إدارة المرافق والصيانة للمجمعات العمالية والسكنية.

وتضمنت الدراسة مقترحات نقل الخدمات المشتركة من دبي والفروع والشركات التابعة وتوحيدها بالمركز الرئيسي للشركة بالسعودية والعمل على المساهمة بفعالية في المشاريع والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 والاستفادة من مخرجاتها في قطاعات الإسكان الميسر وتقديم الخدمات العقارية وإدارة الأصول.

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