أعلنت شركة أرامكو السعودية عن عزمها إصدار سندات دولية، فعلية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme).

وأوضحت الشركة أن إصدار السندات الدولارية بالدولار الأميركي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول قيمة الطرح، على أن تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وعينت شركة أرامكو (جي بي مورغان) و(مورجان ستانلي) بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme) بالإضافة إلى (سيتي غروب) و(غولدمان ساكس إنترناشونال) و(إتش إس بي سي) و(الأهلي المالية) بصفتهم موزعين. سينظم المنظمون والموزعون سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتباراً من اليوم الاثنين.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.

وتجدر الإشارة إلى أن طرح هذه السندات سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.