أُلقي القبض على مجموعة من خمسة من موظفين من موظفي شركة أمازون بتهمة سرقة أجهزة آيفون من مركز لوجستي في العاصمة الإسبانية مدريد، في عملية يُعتقد أنها تضمنت سرقة 500 ألف يورو، أو ما يعادر 592 ألف دولار في البضائع.

وأُجريت الاعتقالات بعد تحقيق داخلي أجرته أمازون نفسها، واكتشاف وجود مشكلات في بعض الطرود المرسلة إلى العملاء بسبب اختلاف أوزان بعضها عن الوزن الفعلي المتوقع. ودفعت الاختلافات المكتشفة أمازون إلى تثبيت كاميرات خفية لمعرفة ما كان يحدث، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأفاد موقع iPadizate بأن أمازون تأكدت من أن مجموعة من العمال كانت تضع سرًّا أجهزة آيفون جديدة، مثل: (آيفون 12)، و(آيفون 12 برو) في طلبات، لتحل محل المحتويات المطلوبة بالفعل للحزمة في اللحظة الأخيرة.

وألقت أمازون القبض على ثلاثة من الأشخاص الخمسة المتورطين في حلقة السرقة عند مغادرتهم العمل، ثم قُبض على رابع أثناء العمل، أما الخامس فقد سلّم نفسه إلى الشرطة طواعية. والآن ينتظر الموظفون الخمسة الذين طردتهم أمازون من العمل المحاكمة.

وعُثر على أنه كان في حوزة العمال عشرة هواتف آيفون كان المقرر إرسالها بالطريقة ذاتها. وكانوا يحملون أيضًا عددًا كبيرًا من الملصقات بأرقام IME، ويبدو أنها ممزقة من الصناديق لعرقلة التحقيق.

ومع استمرار التحقيقات لتحديد مكان انتهاء أجهزة آيفون المرسلة، فإنه من غير المستبعد أن يُعتقل المزيد من الأفراد. هذا؛ وتقدم قيمة أجهزة آيفون التي سرقتها المجموعة بنصف مليون يورو.

يُشار إلى أن الشعبية العارمة والطبيعة المتميزة لأجهزة آيفون تجعلها هدفًا للسرقة. وفي شهر آذار/ مارس الماضي، سُرق عدد من الأجهزة بقيمة 3 ملايين يورو من مطار (شيبول) Schipol في العاصمة الهولندية أمستردام، ثم سُرقت ساعات (آبل ووتش) Apple Watch بقيمة 530,000 يورو في شهر أيار/ مايو الماضي.

وفي خبر سابق يتعلق بهواتف آيفون، أفاد المحلل (مينج-تشي كو) بأن شركة آبل لن تطلق قريبًا هاتف iPhone SE جديدًا، أو iPhone SE Plus محتملًا، مطلع عام 2021.

وذكر المحلل – الذي يعد الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة آبل – أن أقرب وقت لإطلاق هاتف (آيفون إس إي) جديد سيكون خلال النصف الثاني من العام المقبل.