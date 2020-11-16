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مجلس الشورى يُقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي

مؤسسة النقد العربي السعودي مناسبة
مؤسسة النقد العربي السعودي
ساما

مجلس الشورى يُقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي

وفقا للمشروع يتغير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى البنك المركزي السعودي

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دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته اليوم الاثنين، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي.

وأقر المجلس المشروع بعد استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وتوصيات اللجنة عليه.

ووفقا للمشروع يتغير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى البنك المركزي السعودي.

وفي سياق منفصل، وافق المجلس على تعديل البند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/ 4 / 1393 هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية، نقلاً عن صفحة المجلس بموقع تويتر.

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