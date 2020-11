أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية و الاكتوارية و الدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت شركة أمانة للتأمين التعاوني وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة أمانة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) ، بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق، وعلى أن نسبة التبادل (swap ratio) ما بين شركة أمانة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted book value per share ) بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين.

وكانت أمانة للتأمين التعاوني قد سجلت انخفاضاً في الخسائر المتراكمة إلى أقل من 35% من رأس المال المدفوع 34.77% ، وتمكنت الشركة من الحد من الخسائر، عبر زيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 7%، مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، وزيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 69% مقارنة بالربع الأول من عام 2019م.

كما قامت الشركة بتغيير طريقة احتساب الديون المشكوك في تحصيلها حسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 189، حيث يتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس الأقساط المستحقة.