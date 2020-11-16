كشفت شركة الكثيري القابضة عن الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية لمصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنها قامت باستيراد وتخزين خطوط الإنتاج بموقع مصنع الذي يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد، بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

وتوقعت الكثيري القابضة أن يتم تشغيل خطوط الإنتاج بالمصنع الجديد مع بداية الربع الثاني لعام 2021.

وأوضحت أن أسباب التأخر في التنفيذ، وفقا للمعلن سابقا يعود إلى تفشي جائحة كورونا كوفيد -19 بدولة إيطاليا وتوقف حركة الطيران، مما أثر على حضور المختصين في التركيب والتشغيل الإيطاليين إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت الكثيري القابضة قد أعلنت عن تنفيذ أعمال البناء والتشطيب من مصنع شركة اليان في أكتوبر 2019 بتكلفة 10.15 مليون ريال، متوقعة الانتهاء منه في الربع الثالث من العام 2020.