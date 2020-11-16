أعلنت شركة "بوان" قيام الشركة "المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية"بتوقيع اتفاقية توريد محطات توزيع كهربائي مع "السعودية للكهرباء"، بقيمة 115 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن العقد يمتد حتى 31 مارس 2022، كما توقعت أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على نتائجها المالية خلال العام 2021 والربع الأول من العام 2022.

وقفزت أرباح شركة بوان بنسبة 806.65% خلال الربع الثالث بعد تسجيلها أرباحاً صافية بلغت 29.58 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 3.26 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2019.

وسجلت الإيرادات ارتفاعا بنحو 4.4% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 548.53 مليون ريال، مقابل 525.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن تضاعف الأرباح 8 مرات في الربع الثالث يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بدعم ارتفاع الإيرادات وهامش الربح، وانخفاض المصاريف المالية، والاعتراف بأرباح تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة، كما ارتفعت مصاريف التشغيل والإيرادات الأخرى والزكاة.

وارتفعت أرباح "بوان" 182.4% على أساس سنوي، إلى 60.24 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى، مقابل 21.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة في العام الحالي حتى نهاية سبتمبر إلى 1.71 مليار ريال، مقابل 1.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019، بزيادة نسبتها 4.2%.

وكان مجلس إدارة شركة "بوان" قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 24 مليون ريال وبواقع 0.4 ريال سعودي لكل سهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم أمس الثلاثاء والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.