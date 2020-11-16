وافق مساهمو الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، في اجتماع الجمعية العامة العادية مساء أمس الأحد، على نتائج المفاوضات بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن الجمعية أقرت تفويض رئيس مجلس إدارة "سابتكو" بتوقيع تلك الاتفاقية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "العربية"، فإن نتائج المفاوضات بين الشركة واللجنة المشكلة بشأن معالجة الأصول الخاصة بشركة "سابتكو" وفقاً لعقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة والمقر بموجب مرسوم ملكي، انتهت إلى أن تعود للدولة ممثلة في الهيئة العامة للنقل فور انتهاء عقد الالتزام ملكية كافة الأصول الثابتة والمباني والمحطات والورش والجراجات التي أنشأتها الشركة بموجب عقد الالتزام على الأراضي المسلمة لها من الدولة المخصصة للنقل العام.

وكذلك تتولى الهيئة والشركة التنسيق مع الجهات الحكومية المالكة للأراضي والمنشآت المستأجرة من قبل الشركة لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات بين المدن.

وتضمنت النتائج أن تستمر الشركة باستغلال قطعتي الأرض المقام عليهما ورش وجراجات وملحقاتها الخاصة بالشركة والكائنتين على طريق المدينة المنورة بمكة المكرمة، وعلى طريق تبوك بالمدينة المنورة.

وبخلاف ذلك تستمر الشركة مالكة لجميع أصولها الأخرى بما في ذلك الأراضي والعقارات والمباني المملوكة لها أو المستأجرة من القطاع الخاص.

ونصت كذلك على تمديد عقد الالتزام لمدة سنة تبدأ في 1 رجب 1442هـ.