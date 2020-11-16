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نبأ سار.. لقاح موديرنا فعال للغاية ويحفظ في ثلاجات المنازل

لقاح مويرنا
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لقاح كورونا

نبأ سار.. لقاح موديرنا فعال للغاية ويحفظ في ثلاجات المنازل

تسارع مكاسب النفط إلى أكثر من 3% بعد أخبار اللقاح

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دبي - العربية.نت

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أظهر اللقاح الذي طورته شركة موديرنا الأميركية فعالية بنسبة 94.5٪ في حماية الناس من كورونا، وفقًا للنتائج المؤقتة.

تم إنتاج اللقاح من قبل موديرنا، بالتعاون مع "Operation Warp Speed" التابعة للحكومة الأميركية، وقد ثبت أيضًا أن اللقاح يستمر لمدة تصل إلى 30 يومًا في الثلاجات المنزلية وفي درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 12 ساعة.

كما أنه يظل ثابتًا عند -20 درجة مئوية، وهو ما يعادل معظم الثلاجات المنزلية أو الطبية، لمدة تصل إلى ستة أشهر.

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كما يمكن تخزينه ونقله بسهولة أكبر من لقاح Pfizer / BioNTech ، والذي تم الإعلان الأسبوع الماضي أنه فعال بنسبة 90٪ في حماية الناس من فيروس كورونا.

بعد أخبار الأسبوع الماضي، كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم تكافح للتعامل مع التحدي اللوجستي المتمثل في نشر لقاح فايزر، المطلوب تخزينه في درجات حرارة أقل بكثير.

يستخدم لقاحا Pfizer و Moderna تقنية تُعرف باسم mRNA، والتي تُدخل في الجسم تسلسلا يحتوي على تعليمات وراثية لخلايا الشخص المُلقح لإنتاج المضادات وتوليد استجابة مناعية.

وقد تسارعت مكاسب النفط إلى أكثر من 3% بعد أخبار لقاح موديرنا.

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