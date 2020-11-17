قالت مصادر إن بنك الكويت الوطني باع، اليوم الثلاثاء، سندات لأجل عشر سنوات.

وأضافت المصادر أن قيمة هذا الإصدار بلغ 300 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات بعائد 2.5%.

وأوضحت أن الهدف من الإصدار الذي تلقى طلبات تزيد عن المليار، هو تعزيز رأس المال من المستوى الثاني.

وتولى سيتي وإن.بي.كيه كابيتال ترتيب بيع الدين. وامتنع سيتي عن التعقيب بينما لم يرد إن.بي.كيه حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتراجعت أرباح "بنك الكويت الوطني" بـ38% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 58 مليون دينار.

وقال البنك إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى تضاعف مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة لتبلغ 81 مليون دينار، بالإضافة إلى تراجع إيرادات التشغيل.

وأظهرت البيانات المالية لمجموعة بنك الكويت الوطني تراجع أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 44.2% على أساس سنوي.

وبلغت أرباح البنك خلال الفترة 168.676 مليون دينار (553.87 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 302.168 مليون دينار (992.21 مليون دولار) بالتسعة أشهر الأولى من عام 2019.