أظهرت القوائم المالية لبنك أبوظبي الإسلامي – مصر، ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 314 مليون جنيه بنسبة نمو 1.5% مقارنة بأرباح الربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة 4% مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الحالي.

ووفق نتائج الأعمال التي أعلنتها مجموعة "بلتون" المالية القابضة، فقد تراجع صافي الدخل من العائد بنسبة 7.5% على أساس سنوي مسجلاً 755 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2020، إثر الانكماش القوي لصافي هامش العائد بواقع 177 نقطة أساس، مسجلاً 5%.

بينما تراجع صافي الأتعاب والعمولات بنسبة طفيفة 3% على أساس سنوي، رغم نمو القروض. فضلاً عن ذلك، تراجع الإنفاق التشغيلي للبنك بنسبة مواتية 6% على أساس سنوي، بينما تراجع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة 30% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض تكلفة المخاطر لدى البنك بواقع 115 نقطة أساس مسجلة 128 نقطة أساس.

وأشارت نتائج الأعمال إلى أن الهامش الضريبي لم يتغير تقريبا على أساس سنوي، مرتفعاً بواقع 90 نقطة أساس فقط ليصل إلى 28.1%. على أساس ربع سنوي، تراجع الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بنحو 4.6% على أساس ربع سنوي إثر تراجع صافي الدخل من العائد بنحو 1%، والذي يرجع في الأساس إلى ضعف صافي هامش الفائدة بنحو 70 نقطة أساس الناتج عن تراجع عائد الأصول بواقع 41 نقطة أساس مع عدم تغير تكلفة الودائع تقريبا.

كما تراجع معدل الضريبة الفعلي للبنك بواقع نقطة مئوية من 29.1%. أما أول 9 أشهر من 2020، فقد شهدت تراجع العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 12% على أساس سنوي مسجلاً 24.1%، إثر ضعف الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية، وانخفاض الرافعة المالية (-1مرة)، وارتفاع العبء الضريبي (5%).

وأظهر المركز المالي لبنك أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً، مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 15% منذ بداية العام (9.2% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 58.9 مليار جنيه، والناتجة في الأساس عن نمو متماسك لودائع الأفراد. فضلاً عن ذلك، ارتفع صافي القروض بنسبة 30% منذ بداية العام مسجلاً 39.85 مليار جنيه حتى الربع الثالث من 2020. جاء نمو القروض نتيجة نمو جيد في كل من ودائع الشركات والتجزئة.

ومازالت مقاييس جودة الأصول لدى البنك مستقرة، مع نسبة قروض متعثرة 2.8% في الربع الثالث من 2020، منخفضة من 3.1% في ديسمبر 2019. في الوقت نفسه، ارتفعت تغطية مخصصات القروض المتعثرة من مستواها في ديسمبر 2019 (131%) إلى 152% هذا الربع من العام.