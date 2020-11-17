قال اتحاد المصارف الإيطالية في تقريره الشهري، الاثنين، إن إقراض البنوك المحلية للأسر والشركات ارتفع 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول بعد زيادة 4.5% في الشهر السابق.

وتراجع متوسط سعر الفائدة على قروض البنوك الإيطالية للأسر والشركات بشكل طفيف إلى 2.28% في أكتوبر تشرين الأول، وهو مستوى قياسي منخفض جديد، من 2.29% في سبتمبر أيلول.

ففي حين ارتفع متوسط تكلفة القروض المصرفية الجديدة للشركات إلى 1.39% من 1.31%.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، قد قال في أكتوبر الماضي، إن إيطاليا أقرت حزمة إجراءات لدعم الشركات المتضررة من جراء القيود الجديدة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من بلوغ الإصابات مستوى قياسيا مرتفعا جديداً وقفزة في وفيات كوفيد-19.

وتتضمن الإجراءات منحا وإعفاءات ضريبية وتمويلاً إضافيا لبرامج التسريح المؤقت للعمالة، حسب ما ذكرته مصادر حكومية.

وقال كونتي على فيسبوك "وافق مجلس الوزراء على قرار سيكفل تعويضا فوريا للقطاعات الأشد تضررا".