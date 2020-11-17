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استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي" لظروف خاصة

AlMarai
شركة "المراعي"
سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي" لظروف خاصة

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العربية.نت

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أعلنت شركة المراعي قبول مجلس إدارتها استقالة ماجد مازن نوفل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة لظروفه الخاصة وتعيين بدر بن عبد الله العيسى كعضو منتدب جديد للشركة، حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 17/11/2020.

وعبر مجلس الإدارة عن شكره لـ"ماجد نوفل" على خدماته ومساهماته طوال مدة خدمته في الشركة.

كما قرر مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات الموافقة على تعيين بدر بن عبد الله العيسى عضو مجلس إدارة شركة المراعي الحالي في منصب العضو المنتدب اعتباراً من تاريخ 17/11/2020، وذلك لتسيير أعمال الشركة حتى تعيين الرئيس التنفيذي الجديد والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

الجدير بالذكر أن بدر بن عبد الله العيسى، عضو بمجلس إدارة شركة المراعي منذ تاريخ 7/8/2016 م، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا، وعضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، وعضو مجلس إدارة دور للضيافة.

وهو محلل مالي معتمد وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رايس في الولايات المتحدة.

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