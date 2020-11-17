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"زهرة الواحة" تجدد تمويلا مع "العربي الوطني" بـ93 مليون ريال

زهرة الواحة للتجارة
شعار شركة "زهرة الواحة" للتجارة
سوق السعودية

"زهرة الواحة" تجدد تمويلا مع "العربي الوطني" بـ93 مليون ريال

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العربية.نت

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أعلنت شركة "زهرة الواحة للتجارة"، تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك "العربي الوطني"، بقيمة 93 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن مدة التمويل تبدأ من 16 نوفمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل يتمثل في فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وشراء الآلات والمعدات، مبينة أنها قدمت سندا لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات كضمان مقابل التمويل.

وتم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة 70,000,000 ريال.

كما تم تجديد وتخفيض حد تسهيلات شراء الآلات والمعدات من 54,449,000 ريال إلى 22,993,396 ريال نتيجة السدادات.

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