أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، عن توقيع اتفاقية مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل كإحدى شركات التأمين التي ستوفر تغطية تأمينية للمركبات التي تقوم شركة التمويل بتمويلها من خلال برنامج التمويل التأجيري للأفراد.

وقالت "سايكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية وفقاً لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد على أن تبدأ التغطية في 16 نوفمبر 2020، ولمدة عام ميلادي واحد.

وتوقعت أن تتجاوز الأقساط السنوية لهذا العقد 5% من إيرادات الشركة.

ونفت "سايكو" وجود أطراف ذات علاقة، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد على الأداء المالي للشركة لعام 2021، علماً بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة، وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة من قبل شركة التمويل.