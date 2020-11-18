أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس المصرية، عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% في الربع الثالث من العام 2020، ليبلغ 422 مليون جنيه، في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 21% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة.

وقالت المجموعة في بيان لها، اليوم الأربعاء، اطلعت "العربية" على نسخة منه، إن نمو الإيرادات يعكس الأداء القوي لقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأضافت أن الفترة شهدت ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بشكل ملحوظ بفضل تسجيل أتعاب أداء بقيمة 349 مليون جنيه نتيجة التخارج الناجح من شركة Vortex Solar خلال نفس الفترة.

وبلغت مساهمة قطاع التمويل غير المصرفي في إجمالي الإيرادات 335 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 12%، فضلاً عن استمرار أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال في الاستفادة من تعافي أسواق المال الإقليمية وما ترتب عليه من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (Seed Capital) والاستثمارات، حيث ارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 22% لتبلغ 372 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إن نجاح قطاع الاستثمار المباشر في تحقيق أتعاب بقيمة 349 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة اتمام صفقة التخارج الاستراتيجي الناجحة من حصة الإدارة الخاصة بشركة Vortex Solar، ساهم في تعزيز أداء الشركة بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي الأرباح المجمعة للشركة بنسبة 18.2% لتبلغ 849.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.04 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2019.