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المعمر لأنظمة المعلومات تفوز بعقد حكومي بـ58.48 مليون ريال

شركة المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

المعمر لأنظمة المعلومات تفوز بعقد حكومي بـ58.48 مليون ريال

مدة المشروع 3 سنوات تبدأ اعتباراً من تسليم الموقع بعد توقيع العقد مباشرة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" تسلمها اليوم الأربعاء، خطاب ترسية مشروع من وزارة الصحة السعودية لتشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 72 مستشفى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المشروع بقيمة 58.48 مليون ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن مدة المشروع ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تسليم الموقع للشركة بعد توقيع العقد مباشرة.

وأوضحت المعمر لأنظمة المعلومات أنه سيتم الإعلان عن العقد فور التوقيع عليه من الطرفان خلال شهرين من تاريخ خطاب الترسية.

وأشارت إلى أن لا يوجد أطراف ذات علاقة في العقد.

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