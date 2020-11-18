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"موديز" تصنف القوة المالية لـ"بروج للتأمين" في الفئة Baa2

بروج للتأمين التعاوني مناسبة
بروج للتأمين
سوق السعودية

"موديز" تصنف القوة المالية لـ"بروج للتأمين" في الفئة Baa2

تغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى قيد المراجعة نحو التخفيض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين، عن وضع تصنيف قوة التأمين المالية (IFSR) للشركة في الفئة Baa2 مع تغيير نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى قيد المراجعة نحو التخفيض.

وقالت "بروج للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن مراجعة التصنيف نحو التخفيض تعكس مخاطر الحوكمة وانخفاض أنشطة وأرباح الشركة.

وأضافت أنه بالرغم من الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الذي أدى إلى انخفاض قوة الربحية السابقة للشركة أكدت وكالة موديز أن مستوى رأس المال واحتياطيات التأمين الفنية واحتياطي السيولة للشركة يبقى قوياً وكافيا لاستيعاب الانخفاض في الربحية لبضعة أشهر.

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وذكرت "بروج للتأمين" أن مجلس إدارتها كان نشطا على نحو إيجابي لضمان استمرارية الشركة بالعمل بشكل طبيعي في مجال خدمة العملاء والمطالبات.

وتابعت: "ونظرا لوضع التصنيف قيد المراجعة نحو التخفيض، فإن عملية رفع التصنيف محدودة، ويمكن لوكالة موديز أن تؤكد التصنيف ومستوى التصنيف الحالي إذا اتضح أن إجراءات الإدارة كافية لزيادة أنشطة الشركة وربحيتها في الأشهر الستة القادمة.

وأوضحت موديز أنه سيتم خفض تصنيف شركة "بروج للتأمين" إذا حدث انخفاض كبير ومستمر في حصتها السوقية؛ أو انخفاض مركز رأس المال، مع انخفاض كبير في رأس المال التنظيمي أو زيادة الرافعة الإجمالية للاكتتاب لأكثر من 3x أو ضعف الجودة الائتمانية لمعيدي التأمين.

وكذلك في حالة ضعف أداء الاكتتاب بشكل مستمر، مع النسبة مجمعة (COR) بنسبة 100% أو أكثر للرُبعين السنويين القادمين؛ أو انخفاض جودة الأصول المستثمرة مع وجود أصول عالية المخاطر (HRA)تعادل أكثر من 100% من حقوق الملكية الموحّدة (المساهمين وحاملي وثائق التأمين).

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